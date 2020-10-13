Пожарная машина насмерть сбила ребенка на самокате в Архангельске

Ребенок умер под колесами пожарной машины в Архангельске. Это случилось на перекрестке, когда мальчик пересекал дорогу.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской в Архангельске примерно в 15:30. По данным сайта kp.ru, сославшегося на пресс-службу регионального МЧС, ребенок ехал на самокате по зебре. В этот момент на дорогу повернул транспорт спасателей, а водитель не заметил пешехода.

На кадрах с места аварии видно, что машина поворачивала направо, то есть ребенок был в слепой зоне у водителя высокого автомобиля. Переход был нерегулируемым, то есть там не было светофора.

К месту происшествия приехал врио начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин. Он обратился к родителям погибшего и сказал, что это «большая трагедия». Также Бахтин выразил соболезнования и пообещал оказать любую поддержку. Его слова приводятся в группе архангельского МЧС во «ВКонтакте».