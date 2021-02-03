03 февраля 2021, 20:33
Пожарная автоцистерна сбила пожилую петербурженку на зебре
В Санкт-Петербурге пожилая женщина попала под колеса пожарной машины. Пенсионерку сбили на регулируемом пешеходном переходе. Спецтехника спешила на срочный вызов.
Авария произошла вечером 3 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова.
Пожарная автоцистерна из 41-й пожарно-спасательной части ехала на тушение с включенными спецсигналами. Специалистов вызвали в район дома №74 по Ленинскому проспекту, где горела машина. Старушку грузовик сбил на зебре.
Пострадавшую 1948 года рождения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. В МЧС начали проверку.