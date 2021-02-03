Пожарная автоцистерна сбила пожилую петербурженку на зебре

В Санкт-Петербурге пожилая женщина попала под колеса пожарной машины. Пенсионерку сбили на регулируемом пешеходном переходе. Спецтехника спешила на срочный вызов.

Авария произошла вечером 3 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова.

Пожарная автоцистерна из 41-й пожарно-спасательной части ехала на тушение с включенными спецсигналами. Специалистов вызвали в район дома №74 по Ленинскому проспекту, где горела машина. Старушку грузовик сбил на зебре.

Пострадавшую 1948 года рождения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. В МЧС начали проверку.