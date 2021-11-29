Пять человек погибли при пожаре в Приморье

В Уссурийске (Приморский край) жертвой пожара стали пять человек, передает РИА ФАН.

По данным информагентства, загорелся частный жилой дом на улице Столетова. Пламя охватило площадь в 76 «квадратов». К тушению привлекли пять единиц спецтехники и 15 человек. Женщина и четверо мужчин погибли в результате ЧП. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания или неосторожного обращения с огнем. Проводится проверка.