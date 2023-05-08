08 мая 2023, 00:48
Пожарами в Курганской области уничтожено 42 строения — МЧС
МЧС РФ: количество уничтоженных пожаром строений в Курганской области возросло до 42
Пожаром в Курганской области уничтожено 42 строения, от стихии пострадало четыре населенных пункта. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«По последним данным, количество уничтоженных природными пожарами строений в селах Иванково, Кодское и Юлдус, а также в деревне Плоской выросло до 42», — заявил собеседник агентства.
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В регионе по-прежнему сохраняется угроза перехода природных пожаров на восемь населенных пунктов. В области эвакуировали более 760 человек.
«В настоящее время угроза перехода огня сохраняется на восемь населенных пунктов с населением более 4 000 человек. В целях безопасности проведена эвакуация 765 местных жителей», — сообщили в МЧС.
На всей территории Курганской области с 7 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. В регион начали прибывать дополнительные силы и техника для тушения пожаров.
Пожары
Лесные пожары
МЧС РФ
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