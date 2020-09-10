Стала известна причина пожара в порту Бейрута

Министра труда Ливана Мишель Наджар сообщил возможную причину пожара в Бейруте. По предварительным данным, возгорание спровоцировали искры, отлетавшие от болгарки.

Детали происшествия еще предстоит выяснить, сообщил политик в эфире телеканала LBC. Его слова приводит РИА «Новости». Следственные мероприятия начнутся сразу же после окончания работ пожарных.

По информации ливанского Красного Креста, в результате пожара никто не пострадал.

Возгорание началось 10 сентября на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута. Ранее глава службы гражданской обороны Ливана Реймон Хатар сообщил, что пока не удается потушить пожар. На месте работают 16 спасателей, но по словам Хатара, нужна помощь частных автоцистерн для доставки дополнительной воды.

В порту Бейрута 4 августа погремел мощнейший взрыв, который разрушил половину города. Местные власти предположили, что причиной стала конфискованная селитра.