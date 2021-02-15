Жильцов пятиэтажки на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за пожара в подвале

Пожар возник в подвале жилого многоквартирного дома на 6-й Кожуховской улице на юго-востоке Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, из здания эвакуировали 50 человек.

В столичном главке МЧС подтвердили факт пожара. Там уточнили, что спасатели уже прибыли на место и начали тушение. Информация о площади распространения огня и причинах пожара пока не поступала.

По последним данным, пламя в подвале локализовали на площади в 15 квадратных метров.