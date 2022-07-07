Человек пострадал во время пожара в Ивановской области

Пожар произошел в Вичуге. В результате один человек пострадал. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Ивановской области.

Возгорание произошло вчера, 6 июля. На место происшествия прибыли пожарные. В тушении приняли участие девять человек личного состава, а также три единицы спецтехники. Ликвидировать возгорание удалось спустя несколько минут. Огонь распространился на 80 квадратных метров дома. Один человек пострадал.