Полицейские смогли установить личность пенсионера, погибшего во время пожара в Ейске

Пожар произошел в частном доме на улице Толстого в Ейске в ночь на 24 апреля. В результате скончался пенсионер. Сотрудникам Следственного комитета удалось вычислить личность пострадавшего. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Погибшим оказался 83-летний хозяин. Мужчина скончался от отравления угарным газом. Пожар охватил площадь в 120 квадратных метров. Чтобы потушить огонь, спасателям понадобилось около двух часов. Спровоцировать пожар могло короткое замыкание.