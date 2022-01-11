Опубликованы кадры с места сильного пожара в доме престарелых в Пушкино

Полыхающий дом престарелых, загоревшийся в Пушкино, сняли на видео. Кадры пожара появились в распоряжении «360».

Пансионат загорелся в пушкинском микрорайоне Звягино по адресу улица Школьная, 41Б. Как можно заметить на кадрах, весь верхний этаж здания охвачен пламенем. Слышно, как переговариваются пожарные.

Площадь горения составила порядка 450 квадратных метров. По данным Теlеgrаm-канала МЧС России, в момент пожара в здании находились 48 человек, включая 13 человек персонала. Спасли семь человек, еще 20 эвакуировали. О пострадавших либо жертвах информации пока не поступало.

В подмосковном МЧС ранее сообщили, что сообщение о пожаре поступило им в 16:37. На месте задействовали шесть единиц техники и 23 человека.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с пожаром. На место выехал городской прокурор Андрей Чижов.