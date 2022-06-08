МЧС прокомментировало пожар на складе в Химках

На складе в микрорайоне Подрезково в Химках произошло задымление, открытого возгорания нет. Об этом «360» сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

«Там пожара пока нет. Сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Есть небольшое задымление внутри складского помещения», — сообщили в министерстве.

Сейчас на месте работают специалисты с тепловизором, ищут источник. По предварительным данным пострадавших нет.

Возгорание произошло утром на улице Центральной. По информации источника в экстренных службах, со склада идет густой черный дым.