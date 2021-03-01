Появилось видео масштабного пожара на заводе в Одинцове

МЧС распространило кадры ликвидации пожара на складе в подмосковном Одинцове. Горение происходит на территории Внуковского завода огнеупорных изделий. Представитель МЧС рассказал подробности.

По словам замначальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил подмосковного главка МЧС Алексея Логинова, сообщение о возгорании поступило в 00:30 мск.

К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение. К 03:07 мск пожар локализовали на площади 2400 квадратных метров. Огонь тушат 60 человек, задействованы 17 единиц техники.

Взятые в городе пробы воздуха не выявили превышения ПДК вредных веществ.

На складе размерами 80 на 30 метров хранились автозапчасти, продукты питания и деревянные бытовые изделия. Строение выгорело, у него частично обрушилась кровля.

Вплотную к нему примыкает такой же склад. Существовала реальная угроза распространения пожара, но этого удалось не допустить.

Причина возгорания пока неизвестна. К моменту начала пожара на складе никого не было, эвакуировать никого не пришлось, уточнил Логинов.