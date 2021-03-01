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    01 марта 2021, 04:37

    Появилось видео масштабного пожара на заводе в Одинцове

    Кирилл Фролов, Кирилл Алексеев

    МЧС распространило кадры ликвидации пожара на складе в подмосковном Одинцове. Горение происходит на территории Внуковского завода огнеупорных изделий. Представитель МЧС рассказал подробности.

    Появилось видео масштабного пожара на заводе в Одинцове

    По словам замначальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил подмосковного главка МЧС Алексея Логинова, сообщение о возгорании поступило в 00:30 мск.

    К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение. К 03:07 мск пожар локализовали на площади 2400 квадратных метров. Огонь тушат 60 человек, задействованы 17 единиц техники.

    Взятые в городе пробы воздуха не выявили превышения ПДК вредных веществ.

    На складе размерами 80 на 30 метров хранились автозапчасти, продукты питания и деревянные бытовые изделия. Строение выгорело, у него частично обрушилась кровля.

    Вплотную к нему примыкает такой же склад. Существовала реальная угроза распространения пожара, но этого удалось не допустить.

    Причина возгорания пока неизвестна. К моменту начала пожара на складе никого не было, эвакуировать никого не пришлось, уточнил Логинов.