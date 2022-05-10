Пожар в заповеднике в Башкирии показали на видео

Государственный природный заповедник загорелся в Бурзянском районе Республики Башкортостан. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Площадь возгорания на правом берегу реки Малый Инзер составляет около семи гектаров. Распространению огня поспособствовал сильный ветер, техника экстренных служб не может проехать из-за труднодоступной местности.

Всего на место происшествия направлены 30 спасателей с противопожарными ранцами, пишет RT.

Ведомство уточнило, что неподалеку от очага пожара располагается населенный пункт Айгир, однако ему ничего не угрожает, написал RT.

Ситуацию под своим контролем держит Главное региональное управление МЧС, на месте работает пожарная часть Госкомитета РБ по ЧС.