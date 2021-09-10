Пожар заметили в центре Москвы. Видео

Пожар произошел в пятницу в центре Москвы. В распоряжении «360» появилось видео, на котором можно заметить клубы дыма.

По данным источника «360», пожар произошел в центре столицы. Подробности неизвестны. На кадрах с места можно заметить плотные клубы серого дыма.

На сайте ГУ МЧС по Москве сообщили, что в пятницу произошел пожар на территории ВДНХ. Сообщение о возгорании по адресу Проспект Мира, 119 поступило в 15:50. Загорелось одноэтажное металлическое строение с трансформатором. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. В 16:09 пожар был локализован, а уже в 16:14 огонь был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в среду в Москве произошел пожар в выселенном доме, в результате которого скончался один человек. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Огонь потушили, правоохранители выясняют обстоятельства.

А во вторник пожар произошел в многоэтажном жилом доме на Волгоградском проспекте. «360» публиковал видео с места происшествия.