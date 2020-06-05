Взрыв газа выбил оконные рамы в квартире на юге Москвы

В Чертанове произошел взрыв с пожаром в жилом доме, сообщил «360» источник в экстренных службах столицы. Идет эвакуация жильцов.

Загорелась квартира по адресу: улица Дорожная, дом 7, корпус 3. Из окон видно пламя. На место уже прибыли пожарные подразделения.

«Что горит и площадь уточняется. <…> Информация о пострадавших не поступала», — заметили в ГУ МЧС по городу. В 12:54 открытое горение ликвидировали.

По словам источника, на улицу из горящего дома выпали две оконные рамы. Есть погибший. Спасатели подтвердили взрыв: окна выбило на четвертом и пятом этажах. Один человек спасен.