Пожар вспыхнул в жилом доме в Москве. Погиб 1 человек

Одна из квартир загорелась в жилом доме на западе Москвы. В результате пожара погиб один человек. Сейчас пожарные занимаются тушением огня и эвакуацией жильцов.

Пожар в квартире на Беловежской улице вспыхнул вечером 16 февраля. Жертвой возгорания стал один человек, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Прибывшие на месте пожарные начали выводить на улицу жильцов соседних квартир, включая семью с детьми. Пока спасатели занимаются тушением возгорания. Все причины и подробности пожара продолжают выяснять.