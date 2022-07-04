Пожар вспыхнул в жилом доме в центре Москвы

Пожар случился в одной из квартир жилого дома в центре столицы. На место прибыли сотрудники экстренных служб города, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Пожарные получили информацию о возгорании в 22:16, написали «Известия» со ссылкой на пресс- службу столичного главка. Квартира загорелась в доме, расположенном на Грузинском валу. Специалисты сразу же отправились по адресу.

Как уточнил корреспондент РИА «Новости», в результате пожара никто не пострадал. В помещении произошло задымление, так как жилец сжег свой ужин. На кадрах видно, что все комнаты заволокло дымом, который заметили прохожие на улице.

Сейчас на месте продолжают работать пожарные. Все обстоятельства задымления предстоит выяснить специалистам.