Пожар вспыхнул в жилом доме в Самаре. Пострадали 3 человека

Многоквартирный жилой дом загорелся в Железнодорожном районе Самары. В результате возгорания пострадали три человека. Пожарным уже удалось потушить огонь.

«В 00:56 (23:56 по московскому времени) 6 февраля 2021 года <…> поступило сообщение о пожаре в многоквартирном пятиэтажном жилом доме по адресу: Самара, Железнодорожный район, улица Партизанская, 80», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Приехавшие на место пожарные выяснили, что на втором этаже года горели вещи. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Спустя полчаса работы пожар локализовали на площади 40 квадратных метров.

Источник фото: ГУ МЧС России по Самарской области

«Погибших нет, пострадали три человека, в целях безопасности из дома эвакуировано 32 человека, в том числе четыре ребенка, три человека спасены», — отметили в пресс-службе.

В 01:57 (00:57 по московскому времени) пожарные объявили о ликвидации огня на площади 50 квадратных метров. Всего тушением занимались 102 человека и 32 единицы техники. Все причины и обстоятельства пожара пока выясняются.