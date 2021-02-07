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    07 февраля 2021, 21:25

    Пожар вспыхнул в жилом доме в Москве

    Алла Морген, Дарья Бунякова, Татьяна Майорова

    Одна из квартир загорелась в жилом доме в Москве. В результате пожара погиб один человек. Еще два жителя получили травмы, сообщили «360» в пресс-службе МЧС.
    Пожар вспыхнул в жилом доме в Москве

    Пожар в одной из квартир вспыхнул вечером 7 февраля. Возгорание началось в первом корпусе дома № 7 на Солнцевском проспекте.

    «Горела квартира на девятом этаже. [Площадь пожара составила] 15 квадратных метров. К сожалению, один человек погиб, двоих осматривают медики», — сообщили в пресс-службе.

    Пожарным уже удалось ликвидировать очаг возгорания. Источник «360» в экстренных службах уточнил, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Сейчас все причины и обстоятельства пожара продолжают выяснять.