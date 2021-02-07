Пожар вспыхнул в жилом доме в Москве

Одна из квартир загорелась в жилом доме в Москве. В результате пожара погиб один человек. Еще два жителя получили травмы, сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

Пожар в одной из квартир вспыхнул вечером 7 февраля. Возгорание началось в первом корпусе дома № 7 на Солнцевском проспекте. «Горела квартира на девятом этаже. [Площадь пожара составила] 15 квадратных метров. К сожалению, один человек погиб, двоих осматривают медики», — сообщили в пресс-службе. Пожарным уже удалось ликвидировать очаг возгорания. Источник «360» в экстренных службах уточнил, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Сейчас все причины и обстоятельства пожара продолжают выяснять.