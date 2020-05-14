    14 мая 2020, 14:16

    Пожар вспыхнул в жилом доме в Москве. Видео

    Василиса Андреева, Дарья Бунякова

    Квартира загорелась в одном из жилых домов на Фрунзенской набережной в Москве. Огонь уже перекинулся на другие этажи. Пожарные приступили к тушению.

    На кадрах с места случившегося видно, что полыхает одна из квартир. Горят сразу несколько балконов жилого дома.

    «Возгорание на балконах: пятый, шестой и седьмой этажи. Информация о пострадавших не поступала. Подразделения приступили к ликвидации возгорания. Заявка поступила в 13:48. Более подробная информация будет позже», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС по Москве.

    Источник «360» в экстренных службах сообщил, что при пожаре погиб один человек.

    Данных о площади возгорания пока также нет. Все причины произошедшего выясняются.