Пожар вспыхнул в жилом доме в Москве. Видео

Квартира загорелась в одном из жилых домов на Фрунзенской набережной в Москве. Огонь уже перекинулся на другие этажи. Пожарные приступили к тушению.

На кадрах с места случившегося видно, что полыхает одна из квартир. Горят сразу несколько балконов жилого дома.

«Возгорание на балконах: пятый, шестой и седьмой этажи. Информация о пострадавших не поступала. Подразделения приступили к ликвидации возгорания. Заявка поступила в 13:48. Более подробная информация будет позже», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС по Москве.

Источник «360» в экстренных службах сообщил, что при пожаре погиб один человек.

Данных о площади возгорания пока также нет. Все причины произошедшего выясняются.