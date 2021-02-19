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    19 февраля 2021, 01:16

    Пожар вспыхнул в жилом доме на Невском проспекте. Эвакуировали 37 человек

    Дарья Бунякова

    Один из жилых домов загорелся в центре Петербурга. На место прибыли пожарные, которые вывели из здания 37 человек. Открытое горение уже удалось ликвидировать, никто не пострадал.

    Пожар вспыхнул вечером 18 февраля в доме № 136 на Невском проспекте в Центральном районе города. На втором этаже пятиэтажного здания располагается мини-отель.

    «Горение [происходило] в межэтажных перекрытиях между вторым и третьим этажами на площади два квадратных метра. Эвакуировано с вышележащих этажей 37 человек», — привел ТАСС сообщение главка МЧС по Петербургу.

    Пожар вспыхнул в жилом доме на Невском проспекте. Эвакуировали 37 человек | Изображение 1Источник фото: vk.com/megapolisonline

    Возгоранию присвоили первый ранг сложности. Прибывшим пожарным удалось в 22:15 по московскому времени ликвидировать открытое горение. В результате пожара никто не пострадал. Всего на месте работали 18 человек и четыре единицы техники.