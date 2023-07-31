Эксклюзив 31 июля 2023, 15:42 Женскую консультацию на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за короткого замыкания Короткое замыкание произошло в здании женской консультации в Москве, проводится эвакуация

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Короткое замыкание произошло в здании женской консультации на улице Плещеева в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

О произошедшем стало известно примерно в половине четвертого дня. По данным городских служб, в здании закоротил светильник на потолке. Персонал и пациенты сумели самостоятельно покинуть здание женской консультации до приезда пожарных.

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Ранее в многоэтажном жилом доме № 6 на Туристской улице начался пожар. Как отметил источник в экстренных службах, человек с ограниченными возможностями не мог самостоятельно выбраться из здания. На место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи. Они установили очаг возгорания и полностью его ликвидировали.