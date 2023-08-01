Эксклюзив 01 августа 2023, 22:28 Пожар вспыхнул в здании в центре Москвы Источник «360»: густой дым заметили в общественно-административном здании в центре Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Густой дым заметили в общественно-административном здании в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, началась эвакуация людей.

Многоэтажка расположена на Нижней Красносельской улице столицы.

Реклама

По данным источника «360», загорание произошло на шестом этаже, дым заметили из вентиляции. Через некоторое время задымление распространилось на седьмой этаж здания.

До прибытия пожарных расчетов здание самостоятельно покинули 40 человек, указал источник. Информации о пострадавших не поступало.

По данным источника «360», пожарные обнаружили очаг возгорания, он расположен в одном из помещений на шестом этаже. Площадь пожара уточняется.