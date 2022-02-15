Пожар вспыхнул в здании страховой компании в Москве. Видео

Здание страховой компании загорелось на западе Москвы. Пожарные уже работают над ликвидацией возгорания. В Сети появились кадры с места происшествия.

Пожар вспыхнул в здании на Островной улице. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из дверей здания валит густой темный дым.

На месте происшествия уже работают пожарные. Что стало причиной возгорания пока не известно. Предварительно, информации о пострадавших не поступало. Все подробности возгорания уточняются.

Сегодня вечером пожар охватил управление ФНС на Каширском шоссе на юге Москвы. Из здания эвакуировали 250 человек, сообщил источник «360» в экстренных службах. В региональном главке МЧС подтвердили выезд на Каширское шоссе. Спасатели зафиксировали на месте происшествия задымление и начали разведку. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади 100 квадратных метров, сообщил источник «360».

За несколько часов до этого стало известно о другом возгорании. Еще один пожар произошел в административном здании в деревне Сосенки в Новой Москве. В ГУ МЧС «360» подтвердили, что получали заявку о пожаре в указанном поселении. Специалисты ликвидировали открытое горение. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.