Пожар вспыхнул в здании со складом в Новой Москве

Крупный пожар произошел в административном здании в деревне Сосенки в Новой Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах региона.

По его данным, возгорание произошло в здании, где есть складское помещение. Очаг устанавливают спасатели.

В ГУ МЧС «360» подтвердили, что получали заявку о пожаре в Сосенках. По информации ведомства, специалисты смогли ликвидировать открытое горение. Площадь и причины пожара уточняются. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.