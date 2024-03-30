30 марта 2024, 12:04
Пожар вспыхнул в Басманном районе Москвы
Источник «360»: пожар произошел в здании в Басманном районе Москвы
Возгорание произошло, предположительно, в здании школы в Басманном районе Москвы. О ЧП сообщил источник «360».
Речь идет о здании на 2-й Басманной улице, добавил он. Площадь распространения огня и причины возгорания неизвестны.
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В пресс-службе регионального главка МЧС на момент написания новости комментарий о случившемся не предоставили, пояснив, что уточняют информацию.
UPD: по уточненным данным, горит кровля здания МГТУ имени Н. Э. Баумана, сообщил источник «360». Очаг возгорания находится на четвертом этаже.
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