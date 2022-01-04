Пожар вспыхнул в здании на юге Москвы

Крупный пожар вспыхнул в доме на Кавказском бульваре в Москве, сообщил источник «360». По его данным, три человека погибли.

Огонь вспыхнул в здании по адресу Кавказский бульвар 46к2. Два человека погибли в квартире, еще один разбился, выпав из окна, уточнил источник «360».

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются. Также выясняется информация о других возможных пострадавших.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы загорелась в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области. Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что огонь охватил купольное помещение и перекинулся на крышу храма. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22:10 в воскресенье, 2 января. Полностью потушить пожар удалось только в 7:00 понедельника, 3 января. МЧС опубликовало видео с работой пожарных на месте происшествия.