Пожар вспыхнул на фабрике во Фрязине

Крупный пожар вспыхнул в нежилом здании во Фрязине. На место прибыли 25 спасателей, сообщили в региональном ГУ МЧС. Огонь успел распространиться на семь тысяч «квадратов».

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло по адресу: Окружной проезд, 18 А. По предварительным данным, площадь горения составила семь тысяч квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.

В местном паблике во «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что пожар вспыхнул на мебельной фабрике.

ЧП на другой мебельной фабрике во Фрязине произошло летом 2016 года. Площадь возгорания тогда составила 2,5 тысячи квадратных метров.