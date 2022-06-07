Пожар вспыхнул в загородном отеле под Петербургом

Загородный отель загорелся в поселке Энколово в Ленинградской области. Площадь пожара достигла 900 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как заявили в ведомстве, сведения о возгорании на территории отеля поступила в 20:48 по московскому времени.

«По прибытии к месту вызова установлено, что горит обстановка на площади 900 квадратных метров», — привел ТАСС слова представителя пресс-службы.

Пожарным удалось локализовать огонь в 21:50. Согласно предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Всего тушением занимаются 23 человека и шесть единиц техники.

Как уточнил телеканал РЕН ТВ, огонь вспыхнул в ресторане курортного отеля «Охта SPA Resort». На кадрах с места пожара видно, что пламя практически полностью охватило здание. От строения поднимается густой черный дым. При этом пожарные не прекращают поливать здание водой из гидрантов.

Все обстоятельства и причины пожара предстоит выяснить специалистам. На месте продолжают работать пожарные расчеты.