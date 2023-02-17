Эксклюзив 17 февраля 2023, 05:38 Пожар вспыхнул в вагоне электрички на железнодорожной станции в Москве Источник «360»: последний вагон электрички загорелся на железнодорожной станции Ростокино РИА «Новости»

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Вагон электрички загорелся на железнодорожной станции Ростокино. Об этом сообщил источник «360». По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек.

Огонь вспыхнул в последнем вагоне электрички, следовавшей из Александрова в Москву. До приезда пожарных возгорание пыталась ликвидировать локомотивная бригада. Также до приезда спасателей из горящего вагона смогли выйти три человека.

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Предварительно, погиб один человек. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания. Официально эта информация пока не подтверждена.

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По данным источника «360», огонь повредил семь метров обшивки вагона и сидений.