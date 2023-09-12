Происшествия 12 сентября 2023, 23:36 Пожар вспыхнул в типографии в Санкт-Петербурге

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Пожар вспыхнул в Невском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили в Telegram-канале МЧС по городу, огонь охватил 800 квадратных метров двухэтажного производственно-складского здания.

Сообщение о пожаре на улице Латышских Стрелков поступило в 21:21.

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«В двухэтажном производственно-складском здании происходит горение картона на площади 800 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в 22:12 пожару дали дополнительный номер 1БИС, еще менее чем через 10 минут — в 22:20 — ранг пожара повысили до номера 2.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — указали в МЧС.

Как сообщил в своем Telegram-канале РЕН ТВ, в результате пожара пострадал один человек. Его госпитализировали с ожогами, указал источник издания.

Днем 12 сентября пожар произошел в Дзержинском районе Волгограда. Огонь охватил верхние этажи жилого дома. Огнеборцы смогли локализовать возгорание на площади 750 квадратных метров. В результате происшествия никто из местных жителей не погиб и не пострадал, добавили в региональном главке МЧС.