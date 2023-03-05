Эксклюзив 05 марта 2023, 10:27 Пожар вспыхнул в строящемся 25-этажном здании в Москве МЧС сообщило о пожаре в строящейся высотке на Тагильской улице в Москве

Читать 360tv в

Пожар в строящейся нежилой высотке произошел на Тагильской улице в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже.

На кадрах с места ЧП видно, что из 25-этажного здания валит густой черный дым. В региональном главке МЧС «360» подтвердили данные о пожаре.

Реклама

«Заявка такая есть. Строящееся нежилое здание. Подразделения прибыли, работают. Дальнейшая информация уточняется», — заявили в пресс-службе.

Реклама