Пожар вспыхнул в старом здании полиции в Одинцовском городском округе. Видео

В Одинцовском районе полыхает бывшее здание полиции. Дом загорелся поздно вечером. Сейчас его тушат несколько пожарных расчетов. Об этом сообщил корреспондент «360».

По словам местных жителей, они слышали громкие хлопки и видели огненное зарево. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров.

В здании произошло обрушение кровли. Угрозы распространения огня на другие постройки нет. Очевидцы опубликовали видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что пламя поднимается очень высоко. На месте стоит пожарная машина.

В подмосковном главке МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании поступило на пульт дежурного в 22:30. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь в 23:16.

Известно, что долгое время в этом строение располагался местный отдел ОВД, но пять лет назад он переехал и здание пустовало. Как рассказал местный житель, туда недавно заехали гастарбайтеры. По его словам, они могли пользоваться баллонами с газом для того, чтобы готовить себе еду, потому что газ в здании был отключен.

Другие местные жители рассказали, что вечером кто-то устраивал над поселком салют. По их мнению, возможно, что и фейерверки могли стать причиной возгорания заброшенного дома.

Точные причины возгорания пока неизвестны.