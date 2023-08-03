Происшествия 03 августа 2023, 04:10 Пожар вспыхнул в складском помещении в Краснодаре на площади 400 «квадратов» МЧС: в Краснодаре локализовали пожар на складах на площади 400 квадратных метров Пресс-служба МЧС

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Склады вспыхнули на Уральской улице в Краснодаре. Локализовать пожар огнеборцам удалось на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщения о пожаре в складском помещении поступили в экстренные службы 2 августа в 21:14. Пожарные оперативно прибыли на место. Из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания, по данным пресс-службы краевого главка МЧС, составляла 300 квадратных метров. Позже она увеличилась до 400 «квадратов».

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На месте развернули штаб пожаротушения.

«Пожар локализован на площади 400 квадратных метрах. Тушение осложнялось высокой горючей загрузкой», — сообщили в пресс-службе.

Погибших и пострадавших при пожаре нет.

В общей сложности к ликвидации огня привлекли 80 человек личного состава и 23 единицы техники.

В московском районе Измайлово в среду, 2 августа, произошел пожар в отдельно стоящем кафе «Лесной уют». Локализовать возгорание удалось на площади в 20 квадратных метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, информации о пострадавших не поступало.