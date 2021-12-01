Пожар вспыхнул в школе Санкт-Петербурга

В школе Санкт-Петербурга № 185 произошел пожар. Там загорелись два силовых кабеля. Учеников и сотрудников учебного заведения эвакуировали. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального района Санкт-Петербурга.

О возгорании стало известно благодаря сработавшей пожарной сигнализации. Школьников и учителей вывели из здания и направили в ДДТ «Преображенский». Информации о пострадавших не поступало.

Ранее частный дом полностью сгорел в курортном поселке Нижнее Лоо, Лазаревского района на улице Плановой. Огонь тушили 31 человек и 10 единиц техники от РСЧС, а также семь машин и 23 спасателя от МЧС.