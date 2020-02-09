Пожар вспыхнул в шахте в Норильске. 30 человек эвакуировали

На руднике в Норильске загорелась машина-погрузчик. 30 человек были в зоне пожара в шахте. Их всех спасли, а огонь через несколько часов потушили.

«От оперативного дежурного Норильского ВГСО поступила информация о возгорании погрузочно-доставочной машины на руднике. В шахте находились также 30 человек, вне зоны возгорания. Машинист самостоятельно потушить возгорание не смог, эвакуировался. Пострадавших нет. Проводилась эвакуация», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

Пожар начался 8 февраля в районе 23:00 по московскому времени. Потушили его спустя пять часов, около 04:00. Точных данных о причинах пожара пока нет. Специалисты разбираются со всеми обстоятельствами ЧП.

Почти всю прошлую неделю в Норильске бушевала снежная буря. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Из-за этого пришлось закрыть дорогу в аэропорт. Сейчас ветер стих, но в городе по-прежнему холодно — до -30 градусов.