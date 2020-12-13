Пожар вспыхнул в ресторане в центре Москвы. Видео

Пожар произошел в одном из ресторанов в центре Москвы. Как сообщил Тlegram-канал «Москва. Новости», огонь охватил заведение Butle на Маяковской.

Сообщений о пострадавших пока не поступала. Причины возгорания устанавливаются. Видеозапись из ресторана была опубликована в Telegram-канале «Москва. Новости». К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать, говорится в сообщении.

Сегодня утром пожар начался в квартире на пятом этаже дома на Цветном бульваре в Москве. Он находится рядом с Цирком Никулина. По данным пресс-службы МЧС Москвы, сообщение о ЧП поступило в районе 10:30. Источник в экстренных службах рассказал «360», что пожарные вскрыли дверь горящей квартиры и спасли одного человека.

Позже в распоряжении «360» оказалось видео, на котором пожарный заливает воду из шланга в окно. На кадрах видно, что здание старинное. Горит угловая квартира на последнем этаже. Дым вырывается из-под кровли.