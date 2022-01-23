Пожар вспыхнул в ресторане в Подмосковье

Крупный пожар вспыхнул в ресторане в поселке Андреевка в городском округе Солнечногорск. О ЧП сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, информация о возгорании в строении 40Г в Андреевке поступила в 13:44. Прибывшие спасатели установили, что горит утеплитель в кровле административного задания.

Источник фото: 50.mchs.gov.ru

Площадь пожара составляла 600 квадратных метров. Из здания эвакуировали 70 человек. Информация о пострадавших в МЧС не поступала. На месте работали 56 человек и 16 единиц техники.

По адресу, который указали в ведомстве, находится ресторан «Раздолье».