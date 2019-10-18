  • Пожар вспыхнул в реабилитационном центре Москвы. Эвакуировали 90 человек

    18 октября 2019, 19:32

    Дарья Бунякова

    Здание социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алтуфьево» загорелось. Людей удалось оперативно эвакуировать, поэтому никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

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    «До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрацией объекта был организован вывод людей из здания для безопасности. Всего было выведено 90 человек, из них 74 ребенка и 16 человек персонала», — сказано в сообщении.

    Всех эвакуированных разместили в корпусе, который находится по соседству.

    Пожар вспыхнул вечером 18 октября в центре на Алтуфьевском шоссе. Возгорание произошло в подвале четырехэтажного здания. Всего огонь охватил 15 квадратных метров площади. Спустя полчаса пожарным удалось локализовать очаг возгорания.

    «Информация о пострадавших не поступала», — ответили в пресс-службе.

    Сейчас все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.