Пожар вспыхнул в реабилитационном центре Москвы. Эвакуировали 90 человек

Автомобиль загорелся на светофоре в Санкт-Петербурге Подробнее

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрацией объекта был организован вывод людей из здания для безопасности. Всего было выведено 90 человек, из них 74 ребенка и 16 человек персонала», — сказано в сообщении.

Всех эвакуированных разместили в корпусе, который находится по соседству.

Пожар вспыхнул вечером 18 октября в центре на Алтуфьевском шоссе. Возгорание произошло в подвале четырехэтажного здания. Всего огонь охватил 15 квадратных метров площади. Спустя полчаса пожарным удалось локализовать очаг возгорания.

«Информация о пострадавших не поступала», — ответили в пресс-службе.

Сейчас все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.