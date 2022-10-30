Пожар вспыхнул в промзоне в районе парка «Остров мечты» в Москве | 360°

Эксклюзив 30 октября 2022, 19:52 Пожар вспыхнул в промзоне в районе парка «Остров мечты» в Москве МЧС: пожар в промзоне в районе парка «Остров мечты» распространился на 15 «квадратов» РИА "Новости"

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В районе парка «Остров мечты» в Москве вспыхнул пожар. В региональном ГУ МЧС «360» сообщили, что возгорание произошло в районе дома 1 на проспекте Андропова. Огонь успел распространиться на площади 15 квадратных метров.

Это территория промзоны. Там загорелись либо стройматериалы, либо мусор, данные уточняются, добавили в МЧС. На месте продолжают работать подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.

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В департаменте транспорта Москвы сообщили, что на месте ЧП работают оперативные службы города. Из-за пожара временно перекрывали движение на разворот с Проектируемого проезда № 4062. В 19:37 движение восстановили.

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Все обстоятельства и причины пожара уточняются.