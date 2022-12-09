Происшествия 09 декабря 2022, 01:02 Пожар вспыхнул в промышленной зоне на юге Москвы ГУ МЧС России по Москве: склад загорелся в промышленной зоне на юге столицы РИА «Новости»

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Пожар начался на территории склада, расположенного в промышленной зоне на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Дежурный получил информацию о возгорании в 23:45 в четверг, 8 декабря. Огонь охватил одноэтажное здание на Востряковском проезде. Как уточнили в главке, строение предназначено под склад.

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По данным РЕН ТВ, в помещениях склада хранится электрооборудование. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. В администрации заявили, что в здании могут находиться люди. Сведения о возможных пострадавших пока уточняются. Все причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам. На месте продолжают работать пожарные.

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Ранее пожар произошел в одной из квартир на улице Демьяна Бедного на северо-западе Москвы. Его устроил мужчина, которого уже задержали и отправили на допрос. В результате пожара пострадали девушка и двухлетний ребенок. Спасателей вызвали соседи. Правоохранители завели дело о покушении на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом.