Происшествия 05 марта 2023, 05:58 Пожар вспыхнул в производственном помещении в Вологде МЧС: пожар в производственном помещении в Вологде локализован

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Пожар произошел в производственном помещении в Вологде. Кадры тушения возгорания МЧС опубликовало в своем Telegram-канале. Сейчас пожарным удалось локализовать возгорание.

Кровля здания производственного помещения загорелась на улице Чернышевского. Предварительная площадь пожара составляет 1700 квадратных метров.

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«По предварительным данным пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

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В общей сложности в тушении огня задействовано свыше 50 человек и 16 единиц техники. Пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Причины пожара устанавливаются.

В ночь на 5 марта пожар охватил крышу недостроенного жилого дома в Иркутске. Все произошло в многоэтажке по улице Байкальской. К моменту прибытия пожарных горели строительные леса на 16 этаже здания. Причиной возгорания, по предварительным данным, мог стать прогрев бетона. В связи с постоянной угрозой обрушения строительных конструкций, сотрудникам МЧС для установки подъемников пришлось вручную разбирать завалы стройматериала и металлических конструкций.