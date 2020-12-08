Пожар вспыхнул в подвале на стройке под Казанью

«Со слов заявителя, в подвале здания находятся емкости с соляркой. На крыше находятся рабочие-строители», — пояснили в ведомстве.

Как сообщило агентство «Татар-информ» со ссылкой на спасателей, огонь на площади 85 «квадратов» уже потушили. Во время пожара сгорели кондиционеры, обшивка на кровле здания и емкость с дизельным топливом и пострадали два человека.

Строителей с признаками отравления продуктами горения отвезли в Городскую больницу № 7 Казани. Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев рассказал, что сотрудники надзорного ведомства начали проверку соблюдения техники безопасности на стройке. На место происшествия приехал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. Информации о причинах пожара пока нет.