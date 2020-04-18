Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в Серпухове. Есть пострадавшие

Пожар в многоквартирном доме произошел в подмосковной городе Серпухов по адресу улица Форса, дом 4.

Сообщение о пожаре поступило в 23:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС. Огонь вспыхнул в пятиэтажном жилом доме. Пожарные смогли локализовать возгорание в 00:30 на площади двух квадратных метров, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Московской области.

На месте работали 24 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России — 11 человек и 3 единицы техники.

В 01:38 возгорание было полностью ликвидировано. Есть пострадавшие, указали в ведомстве.

Как пишет РИА «Новости», в результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали. Трое из них были осмотрены медиками амбулаторно, одного — госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в преддверии Пасхи православным верующим, присоединившимся к акции «Окна Пасхи», посоветовали на окна поставить фонарики и закрытые лампады, а не обычные свечи. Эти меры нужны для предотвращения пожаров.