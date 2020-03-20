Пожар вспыхнул в общежитии на севере Москвы. Загорелось четырехэтажное здание на улице Панфилова, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Огонь виден в окнах здания. Из соседних комнат люди просят о помощи, уточнил собеседник. Есть угроза распространения огня.

По информации из открытых источников известно, что по месту заявки находится общежитие Московского государственного университета пищевых производств.

В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили, что на место выехали пожарные подразделения. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Площадь возгорания пока так же неизвестна.