    20 марта 2020, 23:03

    Пожар вспыхнул в общежитии на севере Москвы

    Алла Морген

    Пожар вспыхнул в общежитии на севере Москвы. Загорелось четырехэтажное здание на улице Панфилова, сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Огонь виден в окнах здания. Из соседних комнат люди просят о помощи, уточнил собеседник. Есть угроза распространения огня.

    По информации из открытых источников известно, что по месту заявки находится общежитие Московского государственного университета пищевых производств.

    В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили, что на место выехали пожарные подразделения. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Площадь возгорания пока так же неизвестна.