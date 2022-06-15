facebook_pixel
    15 июня 2022, 14:43

    Пожар вспыхнул в образовательном центре имени Баумана в Москве — источник

    Источник: в образовательном центре имени Баумана в Москве загорелась антресоль

    Алла Морген, Мария Бокарева, Оксана Кириллова

    Очевидцы сообщили «360» о пожаре в здании образовательного центра имени Баумана в Москве (2-я Бауманская, 5). По данным источника, на одном из этажей загорелась антресоль, людей эвакуировали.

    На место уже приехали спасатели.

    «По внешним признакам ничего не наблюдается, проводится дальнейшая разведка», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

    Информация уточняется.