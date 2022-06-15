15 июня 2022, 14:43
Пожар вспыхнул в образовательном центре имени Баумана в Москве — источник
Источник: в образовательном центре имени Баумана в Москве загорелась антресоль
Очевидцы сообщили «360» о пожаре в здании образовательного центра имени Баумана в Москве (2-я Бауманская, 5). По данным источника, на одном из этажей загорелась антресоль, людей эвакуировали.
На место уже приехали спасатели.
«По внешним признакам ничего не наблюдается, проводится дальнейшая разведка», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
Информация уточняется.