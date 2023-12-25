Происшествия 25 декабря 2023, 17:01 Пожар вспыхнул в неработающем ТЦ «Континент» в Гагре МЧС Абхазии: в Гагре загорелось здание ТЦ «Континент» Пресс-служба МЧС

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Огонь охватил помещение нефункционирующего торгового центра «Континент» в Гагре. Пламя удалось ликвидировать, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил в 13:40. К тушению огня привлекли пять пожарных и один спасательный расчет ПСО Гагры.

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«Пламя ликвидировано, причины происшествия устанавливаются», — рассказали в ведомстве.

Начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Давид Бганба в комментарии «Sputnik Абхазия» уточнил, что на момент прибытия огнеборцев все здание уже было охвачено пламенем. Объектам, находящимся близ ТЦ, ничего не угрожает.

На севере Москвы 23 декабря заметили задымление на крыше торгового центра «Хорошо». Около 300 человек экстренно эвакуировали из здания. Замыкание в утеплителе вытяжки привело к небольшому пожару на площади в 3,5 квадратного метра, из-за чего в ТЦ сработала сигнализация.