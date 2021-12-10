Пожар вспыхнул в московском научном центре

Один из кабинетов загорелся в столичном Государственном научном центре колопроктологии. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели получили сообщение о пожаре в здании на улице Саляма Адиля вечером 10 декабря. По прибытии на место пожарно-спасательные подразделения увидели возгорание в девятиэтажном здании.

«Происходит возгорание в одном из кабинетов на восьмом этаже. Что горит и какова площадь возгорания, уточняется. Развернут штаб пожаротушения», — уточнили в пресс-службе.

Информации о пострадавших пока не поступало. Все причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам. У больницы продолжают работать пожарные, которым уже удалось локализовать пламя. Площадь пожара в кабинете складируемого оборудования составила пять квадратных метров.