Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Севастополе. Очевидцы сообщили про взрыв газа

Спасатели тушат пожар, который вспыхнул после ЧП в квартире на пятом этаже в многоквартирном доме в Севастополе (поселок Кача). Очевидец сообщил «360», что взорвался газовый баллон.

По данным пресс-службы МЧС по Севастополю, ЧП случилось утром 20 августа. Спасатели сообщили, что площадь пожара составляет 60 квадратных метров. Из многоквартирного дома на улице Авиаторов эвакуировали 46 человек, в том числе 12 детей.

По данным очевидца, пожар начался после взрыва газового баллона. Хозяина квартиры ударной волной выбросило из окна, и он погиб. Официального подтверждения этой информации пока нет.

МЧС не сообщает ни о погибших, ни о раненых.