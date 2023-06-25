25 июня 2023, 22:04
Пожар вспыхнул в многоэтажном доме в Королеве
«360»: квартира загорелась в жилом доме в Королеве
Огонь охватил одну из квартир жилой многоэтажки на улице Пионерской в Королеве. Видео с места возгорания попало в распоряжение «360».
Судя по видео, пожар распространился на большой площади пострадавшей квартиры. Языки пламени вырываются на улицу. Также сильно обгорел балкон.
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Сотрудники ГУ МЧС по Московской области в беседе с «360» сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 21:13. Возгорание произошло в квартире на 14-м этаже в 25-этажном доме.
На место работают пожарно-спасательные подразделения. Эвакуировали 10 человек.
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Королев
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