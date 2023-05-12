Эксклюзив 12 мая 2023, 16:03 Пожар вспыхнул в многоэтажном доме на Кронштадтском бульваре в Москве Источник «360»: квартира в многоэтажке загорелась на Кронштадтском бульваре в Москве РИА «Новости»

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Пожар начался в квартире в 14-этажном доме на Кронштадтском бульваре в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Сообщение о возгорании поступило от жительницы дома, которая услышала, как от огня начали трескаться стекла.

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На место ЧП прибыли спасатели. По информации источника, возгорание оперативно ликвидировали на площади 12 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

UPD: при тушении пожара из здания спасли трех жильцов, уточнил источник.